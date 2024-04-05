طريقة عمل بسكويت العيد في الخلاط بدون زبدة للشيف نادية السيد
كتب:
عبير خالد
05:36 م | الجمعة 05 أبريل 2024
بسكويت العيد
البسكويت واحد من أشهر الحلويات التي يمكن تحضيرها في العيد، ولا يتطلب الأمر سوى بعض المكونات البسيطة، لتجهيز ألذ بسكويت على طريقة الشيف نادية السيد في 10 دقائق بدون زبدة أو ماكينة، ويمكن معرفة الطريقة والخطوات في التقرير التالي.
طريقة بسكويت العيد للشيف نادية السيد
بسكويت العيد يحتاج عادة تحضيره إلى ماكينة خاصة به، إلا أن الشيف نادية السيد عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك، قدمت طريقة عمل بسكويت العيد في الخلاط في 10 دقائق وبدون الحاجه إلى زبدة ويمكن تناول المقادير فيما يلي:
- 2 بيضة.
- فانيليا.
- 3/4 كوب سكر.
- 3/4 كوب زيت.
- 2 كوب وربع دقيق.
طريقة التحضير
- يوضع البيض في الخلاط أولا، ومن ثم تضاف إليه الفانيليا.
- يضاف السكر على الخليط السابق.
- تزود كمية الزيت على المزيج ويضرب جيدًا.
- يوضع المزيج في أناء غويط.
- يضاف 2 كوب من الدقيق إلى المزيج.
- في حال كون المزيج سائلًا يضاف ربع كوب الدقيق.
- تعجن العجينة جيدًا إلى أن يختفي الدقيق تمامًا.
- تشكل العجينة على شكل كرات صغيرة الحجم.
- ترص الكرات على صينية مدهونة بالزيت.
- تضغط كرات البسكويت بخفة بواسطة راحة اليد.
- تنقش العجينة بواسطة غطاء زجاجة في صورة حلقات بسيطة.
- توضع بالفرن في الرف المتوسط إلى أن تنضج تمامًا.
- يتم تشغيل الشواية عند تمام النضج حتى تأخذ لونًا ذهبيًا.
- يقدم بجوار الشاي في الصباح وللأطفال في الوجبات المدرسية.