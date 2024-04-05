طريقة عمل بسكويت العيد في الخلاط بدون زبدة للشيف نادية السيد

البسكويت واحد من أشهر الحلويات التي يمكن تحضيرها في العيد، ولا يتطلب الأمر سوى بعض المكونات البسيطة، لتجهيز ألذ بسكويت على طريقة الشيف نادية السيد في 10 دقائق بدون زبدة أو ماكينة، ويمكن معرفة الطريقة والخطوات في التقرير التالي.

طريقة بسكويت العيد للشيف نادية السيد

بسكويت العيد يحتاج عادة تحضيره إلى ماكينة خاصة به، إلا أن الشيف نادية السيد عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك، قدمت طريقة عمل بسكويت العيد في الخلاط في 10 دقائق وبدون الحاجه إلى زبدة ويمكن تناول المقادير فيما يلي:

2 بيضة.

فانيليا.

3/4 كوب سكر.

3/4 كوب زيت.

2 كوب وربع دقيق.

طريقة التحضير

يوضع البيض في الخلاط أولا، ومن ثم تضاف إليه الفانيليا.

يضاف السكر على الخليط السابق.

تزود كمية الزيت على المزيج ويضرب جيدًا.

يوضع المزيج في أناء غويط.

يضاف 2 كوب من الدقيق إلى المزيج.

في حال كون المزيج سائلًا يضاف ربع كوب الدقيق.