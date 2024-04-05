طريقة عمل القرص الطرية بالكيلو.. «مكونات بسيطة ومش هتكلفك كتير»

مع حلول أيام عيد الفطر المبارك، تبدع ربات المنازل في عمل أصناف الحلوى المختلفة مثل البيتي فور والكعك والغريبة والبسكويت وغيرها من المأكولات المخصصة للعيد، ومن بين أبرز ما يقبل عليه المواطنون، القرص الطرية التي يتناولها كثيرون مع الشاي باللبن كونها تتميز بالقوام الهش وسهلة التحضير أيضًا، لذا نستعرض فيما يلي، طريقة عمل القرص الطرية بالكيلو، وفق ما أوضحته الشيف نادية السيد عبر صفحتها على «فيسبوك».

طريقة عمل القرص الطرية بالكيلو

كيلو دقيق.

كوب ونصف من الماء الدافئ.

كوب من الحليب الدافئ.

كوب إلا ربع من السكر.

معلقتان كبيرتان من الخميرة.

أربع ملاعق كبيرة من السمن.

معلقتان كبيرتان من القشطة.

ربع كوب من الزيت.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من الخل.

الحشو:

عجوة.

ملعقة صغيرة من السمن.

ملعقتان كبيرتان من الماء الساخن.

سمسم.

خطوات عمل القرص الطرية بالكيلو

- يُوضع مقدار الخل على الحليب ويُترك حتى يصل لقوام اللبن الرائب، أو يمكن استبداله بلبن رائب جاهز، ومن ثمّ يضاف إلى مقدار الماء والسكر والخميرة وتقلب جيدًا، ثم تترك بعض الوقت إلى أنّ تصل إلى قوام مرتفع قليلًا.

- في الخطوة التالية، يُضاف الملح والدقيق تدريجيًا إلى الخليط مع التقليب المستمر، حتى يصل الخليط إلى القوام الكثيف الذي يصعب تقليبه بالمعلقة، وفي هذا الوقت، يجري العجن بواسطة اليد أو العجان الكهربائي.

- يُضاف مقدار السمن والقشطة، مع مراعاة استعمالهما في درجة حرارة الغرفة، ويُعجن الخليط مرة أخرى، ومن ثمّ يُضاف بعضًا من الدقيق لاستعادة القوام المتماسك للعجين، ثم يُضاف الزيت وتعجن لمدة أربع دقائق، أو إلى أن يصل العجين إلى الملمس الناعم الخالي من التقطيع، ويترك في مكان دافئ لمدة ساعة حتى يختمر.

- بعد وصول العجين إلى القوام الهش المرتفع، يُفرغ الهواء من داخله، ويُشكل إلى دوائر صغيرة لا تتجاوز 50 جرامًا للواحدة، وتفرد باليد عبر الضغط البسيط عليها، ومن ثمّ تترك لمدة 15 دقيقة أخرى قبل البدء في الطهي.

- وفي الخطوة الأخيرة، تدخل القرص إلى الفرن المسخن مسبقًا بدرجة حرارة 190، لمدة 15 دقيقة أو إلى أنّ تصل للون الذهبي، وتغطى فور خروجها من الفرن للحفاظ على ملمسها الإسفنجي لأطول فترة.

كيفية عمل القرص المحشية

تجهز العجوة عن طريق وضعها في إناء ورفعها على النار مع مقدار السمن والماء، وتقلب باستمرار إلى أن تصل لقوام ناعم يسهل تشكيله، وحين وصولها لدرجة حرارة الغرفة تقطع إلى دوائر، وتوضع داخل عجين القرص مع مراعاة شقها من الأعلى قبل دخولها للفرن.