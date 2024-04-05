التسجيل في تكافل وكرامة بالرقم القومي.. تمكين اقتصادي للفئات الأولى بالرعاية

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي، التسجيل في تكافل وكرامة بالرقم القومي، موضحة أن البرنامج يٌقدم دعماً نقدياً للأسر الأولى بالرعاية، حيث يخدم 22 مليون مواطن بإجمالي 5.2 ملايين أسرة على مستوى الجمهورية، يحصلون على دعم وإعفاء من مصروفات دراسية، ومزايا عديدة في الدعم الغذائي.

وفي سياق متصل، قالت مها حسن طايع، إحدى مستفيدات الدعم النقدي تكافل وكرامة، التي حصلت على وظيفة من خلال برنامج «فرصة» للتمكين الاقتصادي: «لقيت التوظيف فعلاً فرصة بالنسبة ليّ عشان إمكانياتي في البيت مش أحسن حاجة»، مؤكدة أن زوجها لا يعمل في وظيفة ثابتة وأولادها الأربعة في التعليم.

قدمت مها حسن طايع، أوراقها وتم قبولها وهي تعمل حالياً، وفق ما أعلنته وزارة التضامن الاجتماعي، ولي تأمين: «آخر الشهر بقبض مرتبي وبقدر أكفي مصاريف بيتي وولادي».

الفئات المستحقة للتسجيل في تكافل وكرامة بالرقم القومي

حددت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، الفئات المستحقة للتسجيل في تكافل وكرامة بالرقم القومي، وهي كالآتي:

- الأسرة

- الطفل

- المرأة

- ذوى الإعاقة

- المسنين

- الشباب

- يتم التسجيل من خلال الوحدة الاجتماعية بالمركز أو القرية.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في تكافل وكرامة

ترصد «الوطن» في السطور التالية، الأوراق المطلوبة للتسجيل في تكافل وكرامة، وهي كالآتي:

- صور بطاقة الرقم القومى

- صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

- صور شهادة الميلاد

- صورة من بطاقة التموين المميكنة

- قيد مدرسي لجميع الأطفال

- كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة

- صورة شهادة وفاة الزوج أو الزوجة للأرامل.

- صورة شهادة الهجر

- صورة إقرار الوصاية للأيتام.

- صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.

أهم ملامح ومستهدفات العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة

حددت القيادة السياسية، أهم ملامح ومستهدفات العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة، التي تشتمل على ملف الحماية الاجتماعية، وهي كالآتي:

- دعم شبكات الأمان الاجتماعي

- زيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية

- زيادة مخصصات برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة

- إنجاز كامل لمراحل مبادرة حياة كريمة

مخصصات شبكة الحماية الاجتماعية

وفي سياق متصل، قالت الدكتورة ميرفت صابرين، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مخصصات شبكة الحماية الاجتماعية قفزت من 229 مليار جنيه عام 2014 إلى 529.7 مليار جنيه عام 2023 بنسبة زيادة 48.8%.

وأضافت لـ «الوطن»، أن برنامج تكافل وكرامة شهدت تضاعف أعداد المستفيدين لتشمل 5.2 مليون أسرة، أي ما تمثل نحو 20% من السكان، كما ارتفعت مخصصاته المالية إلى 41 مليار جنيه في موازنة عام 2024.