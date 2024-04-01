«التضامن» تعلن توفير خدمات مالية للتمكين الاقتصادي لأسر تكافل وكرامة 

ترأست نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماع اللجنة الاستشارية لمشروع منظمة العمل الدولية «تشغيل شباب أسر تكافل وكرامة... في إطار برنامج فرصة»، واستعرضت إنجازات المشروع المنفذ بالشراكة مع منظمة العمل الدولية وبمنحة من حكومة النرويج، حيث يتم تقديم خدمات مالية وغير مالية للتمكين الاقتصادي لمستفيدي تكافل وكرامة عن طريق بناء القدرات وتسليم أصول إنتاجية.

تمكين النساء المستفيدات بالمشروع

وأوضحت وزارة التضامن، أنَّ المشروع يهدف إلى تمكين النساء المستفيدات بالمشروع بتوفير دخل بشكل أكثر استدامة، وتعزيز فرص العمل الحر أو لدى الغير، وتطوير قدرات منظمات المجتمع المدني الشريكة، حيث نجح في بناء قدرات 56 مؤسسة شريكة في أسيوط والشرقية، ورفع كفاءة 19 مؤسسة تعمل في مجال التمويل متناهي الصغر.

أيضاً تمّ تأهيل 105 مدربين للمتدربين، وإقامة 4 ملتقيات وظيفية بأسيوط والشرقية بمشاركة 103 شركات وفرت إجمالي 8.621 فرصة عمل، وتمّ توظيف 1500 شاب عبر الملتقيات، هذا وناقش الاجتماع آليات العمل بالبرنامج للفترة المقبلة في ضوء التعاون المشترك.

برامج الإنتاج الزراعي والحيواني

وثمنت وزيرة التضامن الاجتماعي علاقات التعاون مع منظمة العمل الدولية ودولة النرويج في إطار برنامج فرصة، مؤكّدة الشراكة الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي والتنمية المستدامة، خاصة في ظل التوجه نحو اقتصاد الرعاية باستهداف المرأة، وبرامج الإنتاج الزراعي والحيواني، والصناعات الحرفية صديقة البيئة متطلعة لمزيد من التعاون بالعديد من مجالات العمل ذات الاهتمام المشترك.