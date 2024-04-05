فحص 1.2 مليون مواطن ضمن المبادرات الرئاسية خلال شهر رمضان

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات الفحص والعلاج لـ مليون و 232 ألف و 276 مواطنا ضمن عدد من المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة للمواطنين، منذ بداية شهر رمضان المبارك 2024، وحتى أمس الخميس، وذلك في إطار حرص الدولة على الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرات تضمنت مبادرات «الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، دعم صحة المرأة، دعم صحة الأم والجنين، فحص وعلاج الأمراض المزمنة».

دعم صحة الأم والجنين

وتابع «عبدالغفار» أنه تم فحص 295 ألفا و 773 مواطنا ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، وفحص 283 ألفا و406 مواطنين ضمن المبادرة الرئاسية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة، وفحص 37 ألفا و 907 سيدة ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة الأم والجنين، وفحص 537 ألفا و208 سيدة ضمن الزيارات الدورية للمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، فضلاً عن فحص 77 ألفا و982 سيدة «زيارة لأول مرة»، وذلك بكافة محافظات الجمهورية.

تقديم العلاج اللازم للمواطنين

ولفت «عبدالغفار» إلى أن محافظة الوادي الجديد حققت أعلى نسب إنجاز في فحص وتقديم العلاج اللازم للمواطنين بنسبة 222.64% من المستهدف الخاص بها، تليها محافظة دمياط بنسبة 196.41% من المستهدف، ثم محافظة الشرقية بنسبة 131.07% من المستهدف، ومحافظة الفيوم بنسبة 130.73% من المستهدف الخاص بها.