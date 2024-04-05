تكريم 554 من حفظة القرآن الكريم في نادي بنها ومركز شباب منية السباع بالقليوبية

شهد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، حفل تكريم حفظة القرآن الكريم بنادي بنها الرياضي، وحفل ومركز شباب منية السباع ضمن فعاليات مبادرة «كان خُلقُه القرآنَ» التي أطلقتها مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية لتكريم حفظة القرآن الكريم خلال شهر رمضان المبارك داخل الهيئات الشبابية والرياضية على مستوى المحافظة.

تكريم الأوائل والمتفوقين

وتضمنت الفعاليات تكريم 250 مشاركا من حفظة القرآن الكريم، كما تم تكريم الطلبة الأوائل والمتميزين في المراحل التعليمية المختلفة.

تكريم حفظة القرآن الكريم

وقال الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، إن مبادرة «كان خُلقُه القرآنَ» يتم تنفيذها بهدف تكريم حفظة القرآن الكريم وحث النشء والشباب على حفظ وفهم وتدبر معانى القرآن الكريم إيمانا وانطلاقا بضرورة التأسي بأخلاق النبي الكريم رسول الإنسانية، وذلك وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بتكثيف البرامج والأنشطة لتفعيل وتعظيم دور مراكز الشباب في بناء الشخصية المصرية وإعادة تشكيل الوعي لدى النشء والشباب بما يتواكب مع طموحات ورؤية الدولة المصرية نحو المستقبل.

وأضاف الصبروط أن مبادرة «كان خُلقُه القرآنَ» تأتي ضمن سلسلة كبيرة من المبادرات الشبابية والمجتمعية والدينية التي أطلقتها مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية خلال الآونة الأخيرة، ومنها مبادرة تجلى مولد الهادي احتفالا بالمولد النبوي الشريف، ومبادرة سدرة المنتهى احتفالا بذكرى الإسراء والمعراج، ومبادرة الأقصى بين الماضي والحاضر، وغيرها من المبادرات.

وأشار الصبروط إلى أن المبادرة تستهدف مشاركة واستفادة عشرات الآلاف من النشء والشباب على مستوى جميع الهيئات الشبابية والرياضية بالمحافظة خلال العشر أيام الأواخر من شهر رمضان الكريم.

كما كرّم مجلس إدارة نادي بنها الرياضي، برئاسة الدكتور مصبح الكحيلي، 154 متسابقا في مسابقة «نور المصري» لحفظة القرآن الكريم من أبناء أعضاء نادي بنها الرياضي.

وأكد الدكتور مصبح الكحيلي، رئيس مجلس إدارة نادي بنها، أن هذه المسابقة تُعد أكبر مسابقة لحفظ القرآن الكريم بالنادي على مدار السنوات الماضية، من حيث عدد المشاركين والمُكرمين، لافتًا إلى أن المسابقة تهدف إلى تشجيع حفظة القرآن الكريم بالنادي.