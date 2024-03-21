هيئة الأرصاد تحذّر من التقلبات الجوية اليوم.. وتكشف أماكن سقوط الأمطار

3 ظواهر جوية وراء التقلبات الجوية التي يشهدها طقس اليوم، وفق هيئة الأرصاد الجوية، وهي «ارتفاع درجات الحرارة، وسقوط أمطار متفاوتة الشدة، ورياح نشطة على شمال البلاد».

تقلبات جوية في حالة الطقس اليوم

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تعرض البلاد لتقلبات جوية في حالة الطقس اليوم، تتمثل في ارتفاع درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا على مدن القناة والوجه البحري والقاهرة الكبرى وجنوب سيناء وصولا إلى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وأشارت الأمطار إلى تكاثر للسحب الممطرة بين خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا على المحافظات المطلة على البحر المتوسط ومناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، تمتد مع بداية ساعات المساء إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة.

نشاط للرياح الشمالية الغربية

وأكدت الأرصاد الجوية في تقرير صادر عنها، وجود نشاط للرياح على السواحل الشمالية الشرقية والغربية والقاهرة الكبرى وصولا إلى محافظات شمال الصعيد.