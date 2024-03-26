مفاجأة غير متوقعة حول جراحة إمام عاشور.. هل يلحق بقمة الأهلي والزمالك؟

لاشك أن «بعبع» الإصابات لا يزال الخطر الأكبر الذي يداهم لاعبي الأهلي منذ بداية الموسم، بعدما اقتحم إمام عاشور مستشفى الأهلي عقب الإصابة المروعة التي تعرض لها أثناء مشاركته مع منتخب مصر أمام نيوزيلند، ويخضع لعملية جراحية ناجحة في الكتف.. فما آخر التطورات الصحية بشأن إصابة إمام عاشور؟.

آخر تطورات الحالة الصحية لإمام عاشور

هل يغيب شهر أم أكثر؟.. السؤال الذي أجاب عليه دكتور أحمد استشاري علاج آلام المفاصل والعمود الفقري، في حديثه لـ«الوطن»، بالتأكيد على أن الحالة التي يعاني منها إمام عاشور لاعب وسط الأهلي ومنتخب مصر، في أغلب الأحيان لا تستدعي التدخل الجراحي، موضحا أن خلع الكتف يمكن رده بشكل طبيعي دون جراحة.

هل يلحق إمام عاشور بمباراة القمة بين الأهلي والزمالك؟

وقال استشاري علاج آلام المفاصل والعمود الفقري: «الخلع بيترد وممكن يكمل عادي، لكن في حالة إمام عاشور يستحب أن يحدث تدخل جراحي يسمى بـ«العملية الخطافية»، وهي عملية جراحية بالمنظار وهذا لتثبيت الكتف بعد رده بالعمليات».

ما تفاصيل العملية الخطافية التي خضع لها إمام عاشور؟

خطاف الكتف هو أداة جراحية رئيسية، يستعين بها الأطباء من أجل تثبيت الكتف أثناء الجراحة، وذلك في محاولة من الطبيب المعالج لتثبيت الكتف أثناء إجراء العمليات الدقيقة، إذ يستخدم أيضًا في تثبيت الكتف بعد الكسر أو التمزق، ويعد من الأدوات الفعالة والحيوية لتحسين نتائج الجراحة وسرعة التعافي من الإصابة، ما يعول عليه إمام عاشور والجهاز الطبي في الأهلي.

أما عن مدة الغياب التي يحتاجها إمام عاشور، من أجل التعافي بعد إصابته بخلع في المفصل بين الترقوة ولوح الكتف، أكد «سعيد»، أن اللاعب يحتاج راحة لمدة شهر والسير على برنامج تأهيلي من أجل العودة بصورة طبيعية للمشاركة، في المباريات مع الأهلي والمنتخب الوطني.

غياب إمام عاشور لمدة شهر يعني عدم وجوده في عدد من المباريات المهمة والمصيرية بالنسبة للأهلي، إذ يغيب عن مباراتي سيمبار التنزاني ذهابًا وإيابًا في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بينما يغيب أيضًا عن مباراة القمة بين القطبين الأهلي والزمالك، المقررة يوم 14 من شهر أبريل المقبل، والتي ستقام على ستاد القاهرة، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.