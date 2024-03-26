إمام عاشور يرفع علامة النصر من المستشفى بعد خضوعه لعملية جراحية ناجحة (صورة)

لا صوت يعلو بين جماهير الأهلي فوق الحديث عن إصابة إمام عاشور الصادمة، التي أربكت حسابات المارد الأحمر قبل فترة حاسمة يخوضها الفريق على مستوى جميع البطولات، ليفقد خدمات أحد أهم عناصره ونجومه، بسبب خضوعه لعملية جراحية في الكتف، وسط حالة من القلق بين الجماهير على اللاعب، فكيف ظهر في أول صورة بعد الخضوع للتدخل الجراحي؟

ماذا فعل إمام عاشور في أول ظهور بعد العملية الجراحية؟

بعلامة النصر، ظهر إمام عاشور في آخر صورة نشرت له على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، بعدما نشرها محمود عبد المنعم كهربا زميله في الفريق، ويظهر خلالها برباط وحامل اليد على كتفه، ويعلق كهربا: «أخويا».

جماهير الأهلي تدعم إمام عاشور بعد إجراء العملية الجراحية

انتشرت صورة إمام عاشور، على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها من قبل كهربا، لتنهال عليه رسائل الدعم والمساندة في محاولة للتخفيف عنه ودعمه، بعد الإصابة القوية التي ألمت به أثناء خوض مباراة مصر ونيوزيلندا، في نصف نهائي كأس عاصمة مصر، بعد تدخل عنيف من لاعب المنتخب الخصم.

عانى إمام عاشور من خلع في مفصل بين الترقوة ولوح الكتف، ما جعل الأطباء يقررون إجراء تدخل عاجل من خلال عملية جراحية، لبدء رحلة التعافي والعلاج مبكرًا، والعودة في أقرب وقت ممكن.

وكانت عدة تقارير أكدت أن مدة غياب إمام عاشور عن الملاعب قد تصل إلى 6 أسابيع، من أجل التعافي والعودة بصورة طبيعية، ما يعني خروجه من حسابات مارسيل كولر رسميًا خلال مباراتي الذهاب العودة، في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام سيمبا التنزاني.

بينما سيكون المنتخب أيضًا على موعد مع مباراة جديدة أمام كرواتيا، في نهائي كأس عاصمة مصر، في غياب إمام عاشور أحد أهم العناصر في خط وسط الفراعنة.