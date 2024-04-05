إمام عاشور: التهور أكبر عيوبي.. والأهلي يستحق أصلح من شخصيتي

قال لاعب النادي الأهلي إمام عاشور، إنّ التهور من أكتر العيوب التي يراها في نفسه، بجانب أنه من الشخصيات التي تتخذ أول قرار يأتي في تفكيرها، لكنه مع الوقت يحاول علاج الأمر، ويتعلم التأني، ويعمل على أن يُصبح أهدى بشكل أكبر من ذلك.

وأضاف «عاشور» في برنامج «ع المسرح» مع الإعلامية منى عبد الوهاب: «من زمان بروح لدكتور نفسي دايمًا، وهو بيساعدني كتير في حياتي، وساعدني كتير الفترة اللي فاتت دي وعلمني أكون ماسك أعصابي أكتر، خاصة في الملعب، وأنا اللي قررت أروح له من نفسي لأني بحب المغامرات».

وأكمل «عاشور»: «أول عيب في نفسي صارحته بيه هو اني عصبي وبالجلسات تعلمت منه إزاي اخفف العصبية، ومنظومة النادي الأهلي علمتني أصلح حاجات في نفسي علشان أكون أفضل».