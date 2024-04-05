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دراما المتحدة

مجدي عبدالغني لـ«حبر سري»: محمد صلاح فخر للجميع.. وأعتبر نفسي من أشد مشجعيه

كتب:

محمد عزالدين
08:00 م | الجمعة 05 أبريل 2024
محمد صلاح

محمد صلاح

كشف الكابتن مجدي عبدالغني، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن علاقته المميز مع محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، مؤكدا أنه يحب صلاح ومن أشد جماهيره ومشجعيه.

وأوضح «عبد الغني»، خلال حواره ببرنامج «حبر سري»، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن صلاح هو فخر للجميع، ومن لا يحب محمد صلاح لا يحب مصر، منوهًا بأن محمد صلاح هو الذي يمثل مصر.

وشدد على أنه زار محمد صلاح في إنجلترا واستقبله بشكل مميز وجلس معه لفترة طويلة، موضحًا أن هدفه في كأس العالم 90 هو الذي غير شكل كرة القدم المصرية ووضعها على الطريق الصحيح.

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