رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

أحمد الطيب عن اتهامه بمجاملة لاعبي الزمالك: «في ناس مبتحبش الخير إلا ليها»

كتب:

محمد عزالدين
08:00 م | الجمعة 05 أبريل 2024
أحمد الطيب

أحمد الطيب

علق المعلق الرياضي أحمد الطيب، على اتهامه بمحاباة لاعبي نادي الزمالك على حساب لاعبي الأهلي، وذلك بعدما قال «آه يا أسمراني اللون» في وصفه لأحد أهداف محمود عبدالرازق شيكابالا امام النادي الأهلي.

وقال «الطيب» في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: «اللي قال الكلام ده مش منطقي ولا صادق ولا واضح بالمرة، لأني تغزلت في لاعبي النادي الأهلي مثلما تغزلنا في لاعبي الزمالك والإسماعيلي والمحلة والاتحاد السكندري».

وتابع الطيب: «كل من يجتهد يحصل منا على ما يستحقه، لكن في ناس مبتحبش إلا الخير ليها بس، ومش هندور على حاجة حلوة قلناها في لاعيبة الزمالك ولازم نقولها للأهلي، يمكن تكون موجودة في الزمالك بس مش موجودة في لاعبي الأهلي».

اقرأ المزيد:

أحمد الطاهري يناقش رواية «عرس الزين» للروائي السوداني الطيب صالح

أحمد الطيب: تفسير الأسماء الحسنى بأن الله مشابه للخلق «إلحاد»

أحمد الطيب: مستعدون لإنشاء مركز أزهري لتعليم اللغة العربية في كمبوديا

أحمد الطيب: القانون البشري عجز عن توفير حياة طيبة للناس

الشيخ أحمد الطيب عبر قناة الناس: فوضي الطلاق سببها الموروثات والفقه الغربي

عملة نادرة يجمع أحمد عيد وعلي الطيب بعد 13 عاما من آخر عمل جمعهما
بقلم محمد عزالدين