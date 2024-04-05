«التضامن» تزف بشرى سارة للأسر بشأن بطاقات تكافل وكرامة الموقوفة

زفت وزارة التضامن الاجتماعي، بشرى سارة بشأن الأسر الموقوفة من الحصول على الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، موضحة أنها تبحث موقف هذه الأسر، ويتم التقصي عن الأسر غير المستدل عليها في المحافظات، مؤكدة أنّ البرنامج يقدم الدعم لـ11 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.

حوكمة الحصول على الدعم النقدي «تكافل وكرامة»

ووجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بحزمة من الإجراءات لتعظيم حوكمة الحصول على الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، لافتة إلى أنّ إجمالي المستفيدين من البرنامج من ذوي الاحتياجات الخاصة 1.2 مليون فرد بتكلفة إجمالية تصل إلى 8 مليارات جنيه، وفق ما جاء في التقرير الأسبوعي للوزارة.

مشروع «تشغيل شباب أسر تكافل وكرامة»

وفي سياق متصل، كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، تفاصيل مشروع «تشغيل شباب أسر تكافل وكرامة.. في إطار برنامج فرصة»، وهي كالآتي:

- يتم تقديم خدمات مالية وغير مالية للتمكين الاقتصادي لمستفيدي تكافل وكرامة

- يهدف المشروع إلى تمكين النساء المستفيدات بتوفير دخل بشكل أكثر استدامة

- تعزيز فرص العمل الحر أو لدى الغير.

- تطوير قدرات منظمات المجتمع المدني الشريكة

- بناء قدرات 56 مؤسسة شريكة

- رفع كفاءة 19 مؤسسة تعمل في مجال التمويل متناهي الصغر

- تأهيل 105 مدربين

- إقامة 4 ملتقيات وظيفية بأسيوط والشرقية

- توظيف 1500 شاب عبر الملتقيات

- الانتقال من الاعتماد على المساعدة والدعم النقدي

- استكمال توفير فرص عمل لإجمالي 800 فرد إضافي