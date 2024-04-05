أحمد الطيب: «شيكابالا أسطورة وعنده حاجات مش موجودة في غيره»

رفض المعلق الرياضي أحمد الطيب، أن يتغزل في النادي الأهلي على الهواء خلال 30 ثانية، وهي الفترة التي طلبتها منه الإعلامية بسمة وهبة، قائلا: «أنا مش كده والتعليق مش كده».

وأضاف «الطيب» في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: «أنا معلق مش مونولجست ولا أنا هغني أغنية من مقطع كذا، هتغزل ليه؟! بأمارة ايه؟! عندما تغزلت في شيكابالا، قلت له والله يا ولدي وقفت لك عشان كده سقفت لك».

وتابع الطيب: «شيكابالا أسطورة عشان عنده حاجات مش موجودة عند غيره.. غيره عندهم حاجات كويسة ومختلفة، لكن دلوقتي في الأهلي مفيش أسطورة، وآخر أسطورة كانت موجودة هي عبدالله السعيد وأبو تريكة».