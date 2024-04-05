ملخص الحلقة 11 مسلسل مليحة.. سيرين خاص تلتقي الشيخ سالم العابد في سيناء

ظهر الجد سالم العابد «سامي مغاوري» ومعه حفيده الصغير، بعد أن روى له القصة التاريخية لاحتلال فلسطين والصراع العربي في ملخص الحلقة 11 من مسلسل مليحة، وطلب منه الحفيد أن يستكمل الرواية بعدما جمع له أصدقائه ليستمعون معه إلى تاريخ مصر وفلسطين والنضال ضدو العدو المحتل، وذلك بعد أن سجل الطفل الروايات السابقة على هاتف والده ليحتفظ بها.

ملخص الحلقة 11 مسلسل مليحة.. تهريب السلاح في سيناء

وأخبر الجد حفيده بأنه ذكره بوالده حينما روى له تاريخ فلسطين، موضحا له أنه حينها كاد يذهب إلى فلسطين ليحررها بنفسه، وذكر حفيده بأنه عندما يكبر سيروي لأبنائه هذه القصة ويتوارثوها جيلاً بعد جيل، ويأتي هذا خلال ملخص الحلقة 11 مسلسل مليحة.

واجتمع الشيخ سالم العابد مع شيوخ قبائل سيناء للاتفاق فيما بينهم على الوقوف بجانب المقدم أدهم ومساعدته في سيناء بعد أن كثرت عمليات تهريب السلاح والوجوه الغريبة، واتفق مشايخ القبائل على هذا الأمر، وتوجه الشيخ سالم للمقدم أدهم للترحاب به وتقديم الدعم له، حيث خدم في سيناء في وقت سابق.

مؤتمر الحسنة سنة 1968

وشهد ملخص الحلقة 11 مسلسل مليحة، وصول مليحة «سيرين خاص» وجدتها إلى سيناء بصحبة الدكتور هشام، واستقبلهم الشيخ سالم العابد، ورحب بهم وأكرم ضيافتهم وفوجئ باستشهاد الحاج غالي صديقه الفلسطيني الذي حارب معه، وابنه عمار وزوجته، وأخرج لها الشيخ سالم صوة جمعتهما مع جدهم الكبير الذي كان له دور مهم في التصدي للعدوان الإسرائيلي، حيث طلبت منه الإسرائلية جولدا مائيرا أن ينظم مؤتمر الحسنة سنة 1968 عقب حرب الاستنزاف ويعلن استقلال سيناء عن مصر لتسهيل احتلالها، إلا أن جدهم رفض، وكان الشيخ سالم والحاج غالي ضمن الفدائيين الذين كبدوا جيش العدو أشد الخسائر.