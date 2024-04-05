3 أيام فقط هي كل ما يفصلنا عن موعد صلاة عيد الفطر 2024 في القاهرة والمحافظات، إذ أعلن معهد البحوث الفلكية في بيان صحفي موعد عيد الفطر 2024، كما أعلنت الهيئة العامة للمساحة موعد صلاة عيد الفطر في كافة المحافظات، خصوصًا أنّها سنة مؤكدة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث أمر كافة المسلمين رجالًا ونساءً حتى الحائضات منهن بالخروج لأداء صلاة العيد في الخلاء.+

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في القاهرة وجميع المحافظات

تستعرض «الوطن» موعد صلاة عيد الفطر 2024 في القاهرة والمحافظات، فضلًا عن كيفية صلاة العيد، وموعد عيد الفطر 2024، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان طوال أيام شهر الصيام.

ما هو موعد العيد في عام 2024؟

وكشف معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في بيان صحفي، إنّ يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل، هو المتمم لشهر رمضان، بينما يكون موعد عيد الفطر 2024 يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل الجاري.

كيفية صلاة العيد 2024

فيما يخص كيفية أداء صلاة العيد، فإنّها تتكون من ركعتين تضم الأولى 7 تكبيرات سوى تكبيرتي الإحرام والركوع، والثانية 5 ركعات سوى ركعتي القيام والركوع.

موعد صلاة عيد الفطر 2024

ويختلف موعد صلاة عيد الفطر 2024 في القاهرة والمحافظات، إذ يبدأ من شمال سيناء وينتهي في الوادي الجديد كما يلي:

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في القاهرة: تقام في تمام الساعة 5:59 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في الجيزة: تقام في تمام الساعة 6:01 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في الإسكندرية: تقام في تمام الساعة 6:04 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في الإسماعيلية: تقام في تمام الساعة 5:55 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في أسوان: تقام في تمام الساعة 5:57 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في أسيوط: تقام في تمام الساعة 6:02 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في الأقصر: تقام في تمام الساعة 5:57 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في البحر الأحمر: تقام في تمام الساعة 5:50 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في البحيرة: تقام في تمام الساعة 6:02 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في بني سويف: تقام في تمام الساعة 6:06 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في بورسعيد: تقام الساعة 5:54 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في جنوب سيناء: تقام الساعة 5:53 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في الدقهلية: تقام الساعة 5:58 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في دمياط: تقام الساعة 5:56 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في سوهاج: تقام الساعة 6:00 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في السويس: تقام الساعة 5:54 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في الشرقية: تقام الساعة 5:58 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في شمال سيناء: تقام الساعة 5:49 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في الغربية: تقام الساعة 6:00 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في الفيوم: تقام الساعة 6:02 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في مطروح: تقام الساعة 6:14 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في قنا: تقام في تمام الساعة 5:57 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في كفر الشيخ: تقام في تمام الساعة 6:00 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في المنيا: تقام في تمام الساعة 6:03 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في الوادي الجديد: تقام في تمام الساعة 6:15 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في المنوفية: تقام في تمام الساعة 6:00 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في القليوبية: تقام في تمام الساعة 5:59 صباحًا.