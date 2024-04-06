موعد تسليم الوحدات السكنية بالقاهرة الجديدة.. تجهيز 34 عمارة كاملة 

حدد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موعد تسليم الوحدات السكنية لمشروع «جنة» بالقاهرة الجديدة، لإجمالي 34 عمارة بـ816 وحدة سكنية، مشددًا على الفائزين بالوحدات السكنية بضرورة التوجه لبنك التعمير والإسكان؛ لإنهاء إجراءات التعاقد مع البنك.

موعد تسليم الوحدات السكنية بالقاهرة الجديدة

ترصد «الوطن» في السطور التالية، موعد تسليم الوحدات السكنية لمشروع «جنة» بالقاهرة الجديدة، وفق تقرير لوزارة الإسكان وهي كالآتي:

- يبدأ التسليم اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 21 من شهر أبريل الجاري.

- يستمر التسليم حتى يوم الأربعاء الموافق 4 يونيو المقبل.

- يتم وحدات العمارة 1 يوم الأحد 21 أبريل.

- تسليم وحدات العمارة 2 يوم الإثنين 22/4/2024

- تسليم وحدات العمارة 3 يوم الثلاثاء 23/4/2024

- تسليم وحدات العمارة 4 يوم الأربعاء 24/4/2024

- تسليم وحدات العمارة 5 يوم الخميس 25/4/2024.

- تسليم وحدات العمارة 6 يوم الأحد 28/4/2024

- تسليم وحدات العمارة 7 يوم الاثنين 29/4/2024

- تسليم وحدات العمارة 8 يوم الثلاثاء 30/4/2024

- تسليم وحدات العمارة 9 يوم الأربعاء 1/5/2024

- تسليم وحدات العمارة 10 يوم الخميس 2/5/2024

- تسليم وحدات العمارة 11 يوم الأحد 5/5/2024

- تسليم وحدات العمارة 12 يوم الإثنين 6/5/2024

- تسليم وحدات العمارة 13 يوم الثلاثاء 7/5/2024

- تسليم وحدات العمارة 14 يوم الأربعاء 8/5/2024

- تسليم وحدات العمارة 15 يوم الخميس 9/5/2024.

- تسليم وحدات العمارة 16 يوم الأحد 12/5/2024

- تسليم وحدات العمارة 17 يوم الإثنين 13/5/2024

- تسليم وحدات العمارة 18 يوم الثلاثاء 14/5/2024

- تسليم وحدات العمارة 19 يوم الأربعاء 15/5/2024

- تسليم وحدات العمارة 20 يوم الخميس 16/5/2024

- تسليم وحدات العمارة 21 يوم الأحد 19/5/2024

- تسليم وحدات العمارة 22 يوم الاثنين 20/5/2024

- تسليم وحدات العمارة 23 يوم الثلاثاء 21/5/2024

- تسليم وحدات العمارة 24 يوم الأربعاء 22/5/2024

- تسليم وحدات العمارة 25 يوم الخميس 23/5/2024.

- تسليم وحدات العمارة 26 يوم الأحد 26/5/2024

- تسليم وحدات العمارة 27 يوم الإثنين 27/5/2024

- تسليم وحدات العمارة 28 يوم الثلاثاء 28/5/2024

- تسليم وحدات العمارة 29 يوم الأربعاء 29/5/2024

- تسليم وحدات العمارة 30 يوم الخميس 30/5/2024

- تسليم وحدات العمارة 31 يوم الأحد 1/6/2024

- تسليم وحدات العمارة 32 يوم الإثنين 2/6/2024

- تسليم وحدات العمارة 33 يوم الثلاثاء 3/6/2024

- تسليم وحدات العمارة 34 يوم الأربعاء 4/6/2024.