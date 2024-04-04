«الإسكان» تطرح محال تجارية ووحدات إدارية ومهنية للبيع في «6 أكتوبر»

أعلن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر طرح 6 محال تجارية، وصيدليتين، بمساحات تتراوح من 26 إلى 74 متر مربع، و5 وحدات إدارية ومهنية، بمساحات تتراوح من 42 إلى 92 متر مربع، وذلك في الأسواق التجارية بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني، بجلسة الأربعاء الموافق 8 يوليو.

إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بمقر الجهاز

وأضاف الجهاز أنه جرى إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بمقر الجهاز، لمن يرغب من المواطنين في دخول المزاد، بجانب إتاحة المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدليتين والوحدات في مواعيد العمل الرسمية للجهاز.