مسلسل صيد العقارب الحلقة 26.. ضربة موجعة لأسرة غادة عبدالرازق

أحداث كثيرة ومتنوعة شهدها مسلسل صيد العقارب الحلقة 26 بطولة الفنانة غادة عبدالرازق الذي يُعرض عبر قناة CBC، دارت حول اشتعال الصراع مرة أخرى بين عائلة الحاج إسماعيل الغول والحاج حسن ضرغام، بعد قتل مصطفى ضرغام على يد شخص مجهول أطلق عليه النار من فوق دراجة نارية.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 26 بطولة غادة عبد الرازق

وسط رحلة الصراع والأحداث المتنوعة التي شهدها مسلسل صيد العقارب الحلقة 26 كان الحدث الأبرز هو وصول ياسين الغول إلى مكان تواجد مصطفى ضرغام، شقيق زوجته الدكتورة عايدة، التي تلعب دورها الفنانة غادة عبد الرازق، وطلب منه العودة إلى منزله لطمأنه أسرته، وبالفعل يتصلا على الدكتورة عايدة ويطلبا منها القدوم لأخذ مصطفى.

وشهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 26 بطولة غادة عبد الرازق، ذهاب الدكتورة عايدة إلى مكان تواجد شقيقها مصطفى ضرغام مع زوجها ياسين الغول، لتتفاجئ بشخص مجهول يُطلق النار على شقيقها مصطفى ويفر هاربًا بدراجته النارية، ليقرر ياسين الغول الذهاب خلفه بسيارته مسرعًا محاولًا اللحاق به.

وانتهت الحلقة 26 على مشهد سقوط مصطفى ضرغام غارقًا في دمائه وسط صراخ شقيقته الدكتورة عايدة، ما يعني أن الحلقة القادمة ستشهد اشتعال الصراع بين عائلة الغول وضرغام مرة أخرى، لا سيما وأن الحلقة 26 شهدت في بدايتها حديث الحاج إسماعيل الغول في الهاتف مع شخص يُسمى «زكريا» يسأله عما إذا كان جاهزا لتنفيذ ما طلبه منه أم لا.

أحداث مسلسل صيد العقارب

وتجسد غادة عبد الرازق في السباق الرمضاني هذا العام شخصية الدكتورة عايدة في مسلسل صيد العقارب، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي مليء بالتشويق والإثارة، من خلال وقوع حرب شديدة ومثيرة بين عائلتين من الصعيد، وتتحول الصداقة بين الجميع إلى عداوة قاتلة.

مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب

يمكن لكل عشاق الدراما الرمضانية مشاهدة مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، عبر قناة CBC يوميًا طوال شهر رمضان الكريم في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على أن يكون موعد الإعادة 1:45 مساء اليوم التالي للعرض الأول، والساعة 2:45 صباحًا.