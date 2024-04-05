موعد إعادة مسلسل صيد العقارب على قناة CBC الحلقة 26.. اتهام عايدة

تشهد أحداث الحلقة 26 من مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، توصل عايدة إلي مكان اختباء سامح الغول بعد مراقبتها لهاتف والدته سميحة والتي تلعب دورها الفنانة سيمون، إذ تركت الأخيرة هاتفها مفتوحًا وهي تزور ابنها بعد نسيانها إغلاقه، وبعد ذهاب عايدة وجدت سامح ملقى على الأرض، وطلب منها مساعدته وبالفعل حاولت إنقاذه وتركت نية الانتقام لكنه فارق الحياة فور وصول عائلته.

أحداث مسلسل صيد العقارب

ليظنوا أن عايدة نفذت إنتقامها قامت بقتله وتبين أن «إسماعيل الغول» سينوي على الانتقام منها، لكن أحداث الحلقة أوضحت أن سامح الغول توفي بسبب جرعة كبيرة من المخدرات، فهل يتم إتهام عايدة التي تؤدي دورها الفنانة غادة عبد الرازق في قتله خلال الحلقة 27؟

موعد إعادة مسلسل صيد العقارب على قناة CBC الحلقة 26

ويمكن متابعة إعادة مسلسل صيد العقارب على قناة CBC الحلقة 26 غدًا الأربعاء الساعة 1.45 صباحا وكذلك الساعة 2.15 صباحًا.

كما تُعاد الحلقة 26 من مسلسل صيد العقارب على قناة cbc دراما غدًا الأربعاء الساعة 4.30 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 10.30 صباحًا، والثالثة الساعة 4.30 مساء، إضافة إلى عرضها على منصة WATCH IT اليوم الساعة 7.30 مساء.

ويشارك في مسلسل صيد العقارب عدد من النجوم، بجوار الفنانة غادة عبدالرازق أبرزهم سيمون ورياض الخولي ومحمد علي رزق وميار الغيطي وأحمد ماهر وعماد صفوت وأحمد جمال سعيد، وعدد آخر من الفنانين، وإخراج أحمد حسن وتأليف باهر دويدار وإنتاج شركة فينومينا.