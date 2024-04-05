مسلسل صيد العقارب الحلقة 26.. هل عايدة متورطة في قتل سامح الغول؟

تزداد الأحداث إثارة في حلقات مسلسل صيد العقارب الحلقة 26، وبينما يشتد الصراع بين عائلة الغول وضرغام، ومحاولات «عايدة» وتجسد دورها الفنانة غادة عبدالرازق بطلة أحداث المسلسل، الحصول على حق شقيقها، وقع خلال الحلقة الماضية حدث هام أثر على سير الأحداث، وهو وفاة سامح الغول.

واتهمت «عايدة» بإنهاء حياة سامح الغول نجل إسماعيل الغول، وهو الفنان رياض الخولي، والمتهم بقتل شقيقها، وكانت وفاته نتيجة جرعة زائدة من المخدرات، وهدد «الغول» عدوته «عايدة» وأخبرها أنه لن يتركها.

كيفية انتقام «الغول» من «عايدة»؟

وينتظر متابعو مسلسل صيد العقارب الحلقة 26 لمعرفة كيفية انتقام «الغول» من «عايدة» والطريقة التي سيتبعها للوصول إلى حقه، كما ينتظر الدجمهور بشغف أيضًا، معرفة هل «عايدة» متورطة في مقتل سامح الغول أم لا؟

وخلال أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 26، ربما يُكشف عن المتسبب في وفاة سامح الغول بجرعة زائدة من المخدرات، وهي مفاجأة غير متوقعة وصادمة للجمهور.

هل «عايدة» مسؤولة عن قتل سامح الغول؟

وما حدث في مسلسل صيد العقارب الحلقة 25، يعتقد أن «عايدة» ليست مسؤولة عن قتل سامح الغول، فبعد أن عرفت بمكانه من خلال مراقبتها لهاتف والدته «سميحة»، وهي الفنانة سيمون، وبعد أن وصلت «عايدة» لمنزله للانتقام منه، وجدته ملقى على الأرض يلفظ أنفاسه الأخيرة، وحاولت مساعدته إلا أنه توفي، وهنا، اتهمت بقتله.

مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب

ويعرض أحداث مسلسل صيد العقارب على قناة CBC في رمضان 2024 الحلقة 26 اليوم الجمعة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على أنّ تُعرض حلقة الإعادة يوم السبت في تمام الساعة 2:45 صباحًا، والساعة 1:45 مساءً.