مسلسل محارب الحلقة 26.. نرمين الفقي تتنازل عن نصف ثروة زوجها للمحامي

شهد مسلسل محارب الحلقة 26 أحداثا مهمة؛ إذ التقى محارب بأبناء عمه، راجح وجمال وصديقه دشاش، وطلب منهم أن يزور قبر شقيقة إبراهيم الذي مات منتحرا، ولم يعرف عنه شيء، وقبر والدته، إلا أنهم أخبروه بأن هذا خطر عليه، ويؤدي به إلى حبل المشنقة بسبب التهم التي تلاحقه، وأكدو له أن أفضل شيء يفعله في هذا الوقت محاولة إثبات برائته وأخذ حقه، بالتفكير الصحيح وترتيب أموره بالعقل والمنطق، وبعد ذلك يتحرك بحرية.

مسلسل محارب الحلقة 26

وخلال مسلسل محارب الحلقة 26، وقعت جيهان زوجة العزازي (نرمين الفقي)، على اتفاق بينها وبين المحامي حسام الجيوشي (أحمد زاهر)، لتمكينة من نصف ثروة زوجها، مقابل تبرئة نجلها رامي المتهم في قضية دهس والدة محارب، ووقعت على الاتفاق مجبرة، وطلبت منه أن يأخذ نصيبه أموال وليس شركات، فطلب منهم أن يحضر لجنة لتقييم الثروة والحصول على حقه أموال.

وخلال مسلسل محارب، تسللت مريم زوجة حسام الجيوشي إلى منزله بعد أن تركته، واستطاعت الحصول على نسخة من الاتفاق المبرم بين زوجها وجيهان العزازي، الذي يمكنه من نصف الثروة، وتوجهت به إلى منزل منال شقيقة محارب.

الاتفاق بين جيهان وحسام الجيوشي

وطلبت جيهان من يوسف المحامي الذي يعمل في مكتب حسام الجيوشي، نسخة من الاتفاق الذي مضت عليه، ووعدها بأن يسلمها نسخة منه بعد براءة رامي، وأن يعمل معها في مجموعة العزازي، خاصة أنه كان ينوى أن يترك عمله مع حسام الجيوشي.