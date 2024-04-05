هل الذنب مضاعف في ليلة القدر؟.. احذر أن تظلم نفسك

هل الذنب مضاعف في ليلة القدر، أحد الأسئلة التي تخطر على بال الكثير من المواطنين خلال هذه الفترة للحرص الشديد على الاجتهاد في العبادة وطاعة الله سبحانه وتعالى، نظرا لكون ليلة القدر تأتي ضمن هذه الليالي العشر، لذلك يخشى العديد من العباد أن يرتكبوا أي أخطاء في هذه الأيام.

هل الذنب مضاعف في ليلة القدر

وكان سؤال هل الذنب مضاعف في ليلة القدر واحدا من الأسئلة التي وردت لدار الإفتاء المصرية، وأجابت عنه الدار في فتوى نشرتها عبر صفحتها الرسمية على الإنترنت أوضحت من خلاله أن شهر رمضان هو شهر الخير والبركة، وخلال أيامه لابد أن يحرص العباد على الإكثار من الأفعال الصالحة، كالصلاة والزكاة وقراءة القرآن وغيره من العبادات والأعمال الصالحة، كما أن شهر رمضان فرصة لكل مسلم أن يبتعد عن أي ذنوب يقوم بفعها ولا يمتلك القدرة على التوقف عنها.

وفي إجابتها عن سؤال هل الذنب مضاعف في ليلة القدر قالت الإفتاء المصرية، أن الليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان هي خير الليالي في العام، ولابد أن يعمل العبد على استغلال تلك الليالي خير استغلال، من خلال أن يقوم باتباع كافة العبادات والطاعات والتصرفات الخيرة، ويبتعد عن أي تصرفات لا ترضي الله سبحانه وتعالى، كما أن ارتكاب المعاصي والتقصير في العباة خلال هذه الأيام هو ظلم كبير للنفس، لأن بذلك يحرم العبد نفسه من الثواب الكبير الذي يمكن أن ينال عليه من خلال التعبد في هذه الأيام المباركة.

الذنب في ليلة القدر

وعن سؤال هل الذنب مضاعف في ليلة القدر، قالت دار الإفتاء المصرية في فتواها ان ارتكاب المعاصي في شهر رمضان بشكل عام هو استخفاف من العبد بربه سبحانه وتعالى، ولو قام العبد بارتكاب هذا الذنب في الليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان المبارك، يكون حينها الذنب أكبر وأعظم والعقوبة أشد، فليلة القدر واحدة ضمن هذه الليالي، ولها قدسيتها، والثواب يكون مضاعف فيها وكذا العقاب يكون مضاعف، بالتالي إذا قام العبد بارتكاب معاصي في هذه الليالي، يكون ظالما لنفسه ظلما شديدا، لأنه حرمها من رحمة الله سبحانه وتعالى ومن ثواب هذا الشهر.

ولفتت دار الإفتاء المصرية في فتواها عن هل الذنب مضاعف في ليلة القدر ، إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «اتَّقُوا الْمَأْثَمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ؛ فَإِنَّ الْحَسَنَاتِ تُضَاعَفُ فِيهِ مَالا تُضَاعَفُ فِي غَيْرِهِ، وَكَذَلِكَ السَّيِّئَاتِ»، موضحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من أن يقع الإنسان في ارتكاب المعاصي خلال تلك الأيام، ولابد أن يسعى العبد للقيام بخير العبادات، وقالت خلال فتواها حول هل الذنب مضاعف في ليلة القدر أن الدعاء من خير العبادات التي يمكن أن يحرص عليها العبد في هذه اليالي، وهناك الكثير من الأدعية التي يمكن الاستعانة بها، ومن أبرزها اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفوا عنا".