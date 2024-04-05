دعاء ليلة 27 رمضان نقلا عن النبي.. هل تكون ليلة القدر؟

تهل علينا ليلة السابع والعشرون من شهر رمضان، وهي الليلة الوترية قبل الأخيرة من العشر الأواخر التي يتحرى فيها المسلمون موعد ليلة القدر، لذلك يجتهد الجميع في العبادات والصلاوات من مغرب اليوم الجمعة حتى فجر غد السبت أي وقت ليلة 27 رمضان، ونرصد لك خلال السطور القادمة بعض الأدعية المستحب ترديدها في هذه الليلة.

دعاء ليلة 27 رمضان

وأوضحت دار الإفتاء المصرية أنه فيما يخص دعاء ليلة 27 رمضان التي من المرجح أن تكون ليلة القدر، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر من رمضان، وخاصة الليالي الوترية، وكان يكثر من دعاء «اللهم إنك عفو كريم عظيم تحب العفو فاعف عني»، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ وَافَقْتُ ليلة القدر، بِمَ أَدْعُو؟ قَالَ: «قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي»، لذلك يستحب ترديد هذا الدعاء ضمن دعاء ليلة 27 رمضان.

أدعية مستحبة في ليلة 27 رمضان

ومن الأدعية المستحبة التي يمكن الاستعانة بها في دعاء ليلة 27 رمضان والمرجح أن تكون ليلة القدر:

- اللهٰم لا تطوي رمضان علينا إلا وقد سترت في هذه الليلة المباركة عوراتنا ومحوت سيئاتنا وغفرت ذنوبنا وقبلت أوباتنا، وفرجت همومنا واستجبت دعواتنا وأعطيتنا أمنياتنا وقضيت حاجاتنا وشفيت مرضانا، وأصلحت حالنا وحال أهلنا وأبنائنا وغفرت لموتانا وأعتقت رقابنا من النار يا رحيم.

-اللهٰم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.. اللهٰم إنا نسألك عفوك وودك وحبك وقربك ولذة النظر إلى وجهك الكريم.. اللهم اجمعنا مع الأبرار الصادقين الذين يأخذون بأيدينا إلى ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، ويسر أمورنا وفرج همومنا واستر عيوبنا وأصلح أحوالنا واغفر لنا ووالدينا وتوفنا وأنت راض عنا، برحمتك يا أرحم الراحمين.

-اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة باسمك العظيم الأعظم، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وبأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، أن ترفع عنا البلاء والغلاء، وأن تقضي حوائجنا، وتفرج كروبنا، وتغفر ذنوبنا، وتستر عيوبنا، وتتوب علينا، وتعافينا وتعفو عنا.

- اللهم إنا نسألك أن تصلح أهلينا وذرياتنا، وتحفظنا بعين رعايتك، وتحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وترحمنا برحمتك الواسعة، رحمة تغنينا بها عمن سواك، وأن ترزقنا اللهم نصرًا نمحو به بؤسنا، وعزًا نطهّر به غمّنا.

- «ربي يا مُلَيِّنَ الْحَدِيدِ لِداوُدَ عَلَيْهِ السَّلامُ، يا كاشِفَ الضُّرِّ وَالْكَرْبِ الْعِظامِ عَنْ‏ أَيُّوبَ عَلَيْهِ السَّلامُ، أَيْ مُفَرِّجَ هَمِّ يَعْقُوبَ عَلَيْهِ السَّلامُ، أَيْ مُنَفِّسَ غَمِّ يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلامُ.. صَلِّ عَلى‏ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَما أَنْتَ أَهْلُهُ، أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ وَافْعَلْ بِي ما أَنْتَ أَهْلُهُ، وَلا تَفْعَلْ بِي ما أَنَا أَهْلُه».