دعاء ليلة القدر.. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا

يعد دعاء اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا من الأدعية المأثورة في ليلة القدر تلك الليلة المباركة فهي خير من 1000 شهر يستحب إحياؤها بالدعاء والذكر والصلاة إذا أكرم الله المسلم بهذه الليلة.

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا

وحول دعاء ليلة القدر فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ وَافَقْتُ ليلة القدر، بِمَ أَدْعُو؟ قَالَ: «قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي» وهو دعاء أوصى بيه الرسول في ليلية القدر تلك الليلة العظيمة وخلال أيام العشر الآواخر.

وأفاد الدكتور عثمان عويضة، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن دعاء «اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا» من الأدعية الماثورة في ليلة القدر وأنه يستحب إحياء تلك الليلة بالدعاء ويمكن ترديد دعاء« اللَّهُمَّ ارْضَ عَنَّا، فَإِنْ لَمْ تَرْضَ عَنَّا، فَاعْفُ عَنَّا، فَإِنَّ المَوْلَى قَدْ يَعْفُو عَنْ عَبْدِهِ، وَهُوَ عَنْهُ غَيْرُ رَاضٍ».

فضل ليلة القدر

وأوضحت الإفتاء أن وقد اختلف الفقهاء في تعيين ليلة القدر، ونظرًا للخلاف القائم بين العلماء ينبغي للمسلم ألا يتوانى في طلبها في الوتر من العشر الأواخر، وقد ورد في فضل إحيائها أحاديث، منها ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ قَامَ ليلة القدر إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

وأضافت عبر موقعها الرسمي أن تحري ليلة القدر في هذه الأيام المباركة خاصة في الليالي ذات الأعداد الفردية، وهي ليلة مشهودة يحصل فيها مزيد اتصال بين العباد وربهم سبحانه، وهي ليلة بدء نزول القرآن الكريم على قلب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي ليلة سلام تنزَّل الملائكة فيها بالبركة والرحمة.