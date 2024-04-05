أفضل أعمال ليلة القدر.. هل تكون ليلة 27 رمضان؟

ليلة القدر ينتظهرها كل مسلم صائم ليجتهد في طلبها، وخاصة في العشر الأواخر منه ويوقظ أهله، كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ أملًا في أن توافقه ليلة القدر التي قال الله تعالى فيها: ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۝ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ۝ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾ [القدر: 3-5].

وترصد «الوطن» في السطور التالية أفضل الأعمال المستحبة في ليلة القدر، التي من المعتقد أنها ليلة 27 رمضان، التي بدأت منذ قليل.

أفضل أعمال ليلة القدر

وعن أفضل أعمال ليلة القدر، التي من المرجح أن تكون اليوم (ليلة 27 رمضان)، أوضحت «الإفتاء» أن الدعاء من أفضل الأمور يقوم بها الإنسان في هذا اليوم المبارك، ويمكن الدعاء بما كان يقوله الرسول- صلى الله عليه وسلم- إذا أكرم الله المسلم بهذه الليلة، فعن عائشة رضى الله عنها قالت: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ وَافَقْتُ ليلة القدر، بِمَ أَدْعُو؟ قَالَ: «قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي» أخرجه الترمذي وصححه، والنسائي وابن ماجه وأحمد، وصححه الحاكم.

وأضافت «الإفتاء» أنه من أفضل الأعمال في ليلة القدر، التي يعتقد أنها اليوم في ليلة 27 رمضان هي القيام، لما ورد عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: «ومن قامَ ليلةَ القَدرِ إيمانًا واحتسابًا غُفِرَ له ما تقَدَّمَ مِن ذَنبِه»، كما يمكن الاعتكاف في هذه الليلة المباركة وهو ما كان النبي صلى الله عليه يقوم به في العشر الأواخر من رمضان، فعن أبي سعيدٍ الخُدريِّ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: «من كان اعتكَفَ معي، فلْيعتكِفِ العَشرَ الأواخِرَ، وقد أُريتُ هذه الليلةَ ثم أُنسِيتُها، وقد رأيتُني أسجُدُ في ماءٍ وطِينٍ مِن صَبيحَتِها فالتَمِسوها في العَشرِ الأواخِرِ، والتَمِسوها في كُلِّ وِترٍ».

فضل ليلة القدر

ولفتت دار الإفتاء المصرية، خلال حديثها عن أفضل أعمال ليلة القدر في ليلة 27 رمضان، أنه يجب على المسلم أن يكثر من مختلف الأعمال الصالحة كالصلاة والذكر والقيام والدعاء، وغيرها من الأعمال التي ترفعه درجات، وذلك لأن هذه الليلة لها فضل عظيم.