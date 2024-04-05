موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الجمعة 5-4-2024 وتوقيت الإمساك

بدأ العد التنازلي على انطلاق عيد الفطر 2024، إذ يفصلنا 4 أيام فقط عنه، بالتزامن مع حلول موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الجمعة 5-4-2024 والذي يعلن رسميًا بدء صيام اليوم السادس والعشرين من شهر الصيام، وسادس أيام العشر الأواخر من رمضان، وفقًا لما ورد في إمساكية رمضان 2024، التي أعلنتها هيئة المساحة المصرية، نهاية شهر شعبان المنصرم.

في السطور الآتية، تستعرض «الوطن» موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الجمعة 5-4-2024 الموافق السادس والعشرين من شهر رمضان، وعدد ساعات الصيام اليوم، ومواقيت الصلاة اليوم، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم

ويحل موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم، مبكرًا بمقدار دقيقتين عن الأمس، وكذلك توقيت السحور والإمساك، فيما يأتي موعد شروق الشمس في الفيوم اليوم مبكرًا بمقدار دقيقة واحدة وأيضًا موعد أذان الظهر، بينما يزداد عدد ساعات الصيام بمقدار 3 دقائق، ويتأخر موعد أذان المغرب بمقدار دقيقة واحدة، وكذلك موعد أذان العشاء.

أذان الفجر اليوم في الفيوم الجمعة 5-4-2024

ويرفع أذان الفجر اليوم في الفيوم الجمعة 5-4-2024 الموافق سادس أيام العشر الأواخر من رمضان، والموافق 26 رمضان 1445، في تمام الساعة 4:13 صباحًا، بينما يبدأ وقت السحور في تمام الساعة 1:53 بعد منتصف الليل، ويستمر حتى وقت الإمساك الساعة 3:53 صباحًا.

موعد صلاة الفجر في الفيوم اليوم

ويأتي موعد صلاة الفجر في الفيوم اليوم السادس والعشرين من رمضان، في تمام الساعة 4:33 دقيقة، إذ تبدأ إقامة الصلاة بعد 20 دقيقة كاملة من رفع أذان الفجر، فيما يحل موعد الشروق في الفيوم اليوم بتمام الساعة 5:41 صباحًا.

عدد ساعات الصيام اليوم الجمعة 5-4-2024 في الفيوم

ويبلغ عدد ساعات الصيام اليوم الجمعة 5-4-2024 في الفيوم، نحو 14 ساعة و25 دقيقة، فيما تأتي مواقيت الصلاة اليوم كما يلي:

موعد أذان الظهر اليوم.. يرفع في تمام الساعة 11:59 صباحًا.

موعد أذان العصر اليوم.. يرفع في تمام الساعة 3:32 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم.. يرفع في تمام الساعة 6:18 مساءً.

موعد أذان العشاء اليوم.. يرفع في تمام الساعة 7:36 مساءً.