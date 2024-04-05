أحمد حلمي يرد على تصريحات صلاح عبد الله: أنا اللي نفسي أشتغل معاك

رد الفنان أحمد حلمي على تصريحات الفنان صلاح عبد الله الأخيرة، والتي قال فيها إنه يتمنى التمثيل مع الفنان أحمد حلمي والفنان كريم عبد العزيز، وذلك أثناء لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج حبر سري.

أحمد حلمي يوجه رسالة لـ صلاح عبدالله

ونشر حلمي «ستوري» عبر حسابه الشخصي على موقع «إنستجرام» قال فيه: «عم صلاح يا عم صلاح، ده أنا اللي نفسي أشتغل معاك يا كبير، وأكبر بيك».

وكان صلاح عبد الله قال في اللقاء: «حظي قليل إني ممثلتش مع كريم عبد العزيز وأحمد حلمي وهم صغيرين أو كبار، ولو جالي شغل معاهم هعتذر بعد تصريحاتي كدة لأن ممكن هم يكونوا مبيحبونيش، وصعب إن فيه حد ما بيحبنيش».

صلاح عبدالله يشارك في مسلسل عتبات البهجة

وشارك النجم صلاح عبد الله مؤخرا في النصف الأول من رمضان بمسلسل عتبات البهجة مع النجم يحيى الفخراني وشاركهم في العمل جومانا مراد وعنبة، والفنان اللبناني خالد شباط وصفاء الطوخي وعلاء مرسي، وهو مسلسل من تأليف مدحت العدل وإخراج مجدي أبو عميرة.