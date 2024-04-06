 مرصد «الأزهر» يرد على شبهة أخطر سورة في القرآن الكريم (فيديو) 

ردت الدكتورة رهام عبدالله، المدير التنفيذي لمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، على شبهة أخطر سورة في القرآن الكريم، التي ادعى البعض أنها سورة التوبة.

لا يوجد ما يسمى بأخطر سورة أو آية في القرآن

وأوضحت المدير التنفيذي لمرصد «الأزهر»، خلال حلقة برنامج «فكر»، المذاع على فضائية الناس، اليوم الجمعة: «لا يوجد ما يسمى بأخطر سورة أو آية في القرآن الكريم، لأن ربنا ذكر لنا أن القرآن نور جاء لهداية البشرية، وذكر للعالمين وشفاء، وربنا أنزل القرآن ليخرج الناس من الظلمات إلى النور».

وتابع: «في ناس بتعمل شائعات علشان تخوف الناس من القرآن، ومن هذه الشائعات حول سورة التوبة، التي نزلت في ظروف وجود خطر بعد غزوة تبوك، وهو أن الروم جهزوا جيش كبير للقضاء على الدولة النبوية، وبدل ما الناس تتوحد كان في المنافقين، وبغض قبائل العرب اللي نقضت العهد مع سيدنا محمد، بدل ما يواجهون الخطر اللي بيداهم وطنهم، فنزلت سورة التوبة اللي فضحت هؤلاء المنافقين».

وأضاف: «السورة التمست الأعذار للناس اللي مقدرتش تطلع مع النبي في غزوة العسرة، وكمان رفعت الأصنام من الكعبة، وإتمام عهد المشركين، فين كده الخطر».