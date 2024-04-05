تحقق أولى توقعات عبير فؤاد في مباراة الأهلي وسيمبا.. نتيجة مثيرة

يتابع الملايين من عشاق كرة القدم، مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، منذ اللحظة الأولى في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، المقامة على استاد القاهرة الدولي، وفي ظل العديد من التوقعات عن أداء اللاعبين خلال اللقاء، والتي أصدرتها عبير فؤاد، قبل بدء المواجهة، تحقق أولى توقعاتها.

بدأت مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني إياب، اليوم الجمعة في تمام الساعة العاشرة، واستطاع أنتوني موديست، أن يحقق الهدف، ولم يتم حسابه، ليأتي عمرو السولية، ويسجل الهدف المحتسب، وتصبح النتيجة 1_0 لصالح الأهلي، لتملأ البسمة وجوه جماهير الأحمر، الذين أصبح لديهم أملًا كبيرًا في الفوز، ويتمنون صمود اللاعبين على هذا المستوى، حتى انتهاء الوقت المتبقي للمباراة.

تحقق أولى توقعات عبير فؤاد

وقبل بدء مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني عند الساعة العاشرة، أصدرت عبير فؤاد خبيرة الأبراج، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، بعض التوقعات عن أداء اللاعبين خلال المباراة، وتحقق أول توقع لها، خلال اللقاء، بتسجيل عمرو السولية هدفًا لصالح المارد الأحمر.

عمرو السولية يحقق الهدف

توقعت عبير فؤاد أن عمرو السولية، يمتلك قوة ونشاطًا كبيرًا، يمكنه من إحراز الهدف خلال المباراة، وهو ما حدث بالفعل.

تشكيل الأهلي وسيمبا التنزاني إياب

- حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

- خط الدفاع: محمد هاني، ومحمد عبدالمنعم، ورامي ربيعة، وعلي معلول.

- خط الوسط: مروان عطية، وأحمد نبيل كوكا، وعمرو السولية.

- خط الهجوم: حسين الشحات، وأنتوني موديست، وبيرسي تاو.