تحقق أول توقعات عبير فؤاد في مباراة الأهلي وسيمبا.. ماذا حدث؟

يتابع عدد كبير من عشاق كرة القدم، مباراة الأهلي مع سيمبا التنزاني، والتي تجرى على أرض بنجامين مكابا بدار السلام، في ظل العديد من التوقعات عن أداء اللاعبين خلال اللقاء، والتي أصدرتها عبير فؤاد، قبل بدء اللقاء، ليتحقق أولى توقعاتها.

بدأت مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني اليوم الجمعة، عند الساعة الثامنة، وقبل مرور 10 دقائق على بدء المباراة، استطاع أحمد نبيل كوكا إحراز الهدف، ليعطي أملًا كبيرً لجمهور الأهلي، باحتمالية الفوز في نهاية المباراة، خاصة وأن الفريق يتكون من لاعبين أقوياء.

تحقق أولى توقع عبير فؤاد

توقعت عبير فؤاد خبيرة الأبراج، في حديثها لـ«الوطن»، عن إمكانية تحقيق أحمد نبيل كوكا للهدف، خلال مباراة الأهلي وسيمبا، موضحة أن الحظ يحالفه ويجعله على مقربة من تحقيق الأهداف، وكذلك محمد مجدي أفشة، وعلي معلول.

استطاع أحمد نبيل كوكا، إحراز الهدف الأول لصالح الأهلي، في الشوط الأول من مباراة الأهلي وسيمبا، وبذلك تحققت أحد توقعات عبير فؤاد.

تشكيل فريق الأهلي أمام سيمبا

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، عمرو السولية

خط الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، أنتوني موديست.