حققت الحلقات الأولى من مسلسل فراولة على قناة DMC بطولة نيللي كريم، متابعة جماهيرية كبيرة بعدما شهدت أحداثًا شيقة، ولذلك ينتظر الكثيرون عرض الحلقة 12 من مسلسل فراولة على قناة DMC.

موعد عرض الحلقة 12 من مسلسل فراولة على قناة DMC

أمّا عن موعد عرض الحلقة 12 من مسلسل فراولة على قناة DMC، فإن الحلقة 11 من مسلسل فراولة بطولة نيللي كريم، تعرض على قناة DMC الساعة الثامنة إلا ربع مساءً، والساعة 1:45 ظهرًا، بالتزامن مع عرضها على منصة Watch It.

أمّا عن موعد إعادة الحلقة على قناة dmc دراما، يكون في الساعة 5 صباحًا، والساعة 4:30 عصرًا.

يشارك في مسلسل فراولة عدد من النجوم، وهم نيللي كريم، شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، حجاج عبد العظيم، دنيا سامي، توني ماهر، وإخراج محمد علي وإنتاج شركة «sky limit» للمنتج أحمد دسوقي، وتأليف محمد سليمان عبد المالك.