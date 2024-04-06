مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الـ 27.. هل خالد النبوي مظلوم؟

جاء في أحداث الحلقات السابقة من مسلسل إمبراطورية ميم محاولة «كريم الدالي» محمد محمود عبدالعزيز، إقناع طليقته «مي» حلا شيحة ببيع المنزل، وذلك بعد العرض الذي عرضته شركة «يحيى شاكر» أحمد وفيق عليه، إذ اتفقت معه أن يكون الوجهة الإعلانية لمشروعاتهم القادمة، بعقد يجدد سنويًا بمبلغ مالي كبير مقابل إقناع طليقته ببيع المنزل.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الـ27

وجاء ضمن أحداث الحلقة الـ 26 من مسلسل إمبراطورية ميم القبض على «مختار» (خالد النبوي)، من مقر عمله بمجموعة كبيرة من التُهم الموجهة إليه، منها التهرب الضريبي والرشوة والتزوير في أوراق رسمية والنصب والاحتيال وغيرها، ومن المفترض أن شركة «يحيى شاكر» (أحمد وفيق)، هي من لفقت تلك التُهم إليه، حتى يخضع إليهم ويبيع المنزل.

وينتظر الجمهور الحلقة الـ 27 من مسلسل إمبراطورية ميم، لمتابعة الأحداث المشوقة ومعرفة هل «مختار» (خالد النبوي) مظلوم؟ وهل يستسلم للبيع مقابل إسقاط التهم الموجهة إليه؟

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

ويشارك في مسلسل إمبراطورية ميم الذي يُعرض ضمن السباق الرمضاني لهذا العام كوكبة كبيرة من نجوم الفن، منهم الفنان خالد النبوي، ونور النبوي، ومحمود حافظ، ونشوى مصطفى، وليلى عز العرب، وحلا شيحة ومحمد محمود عبدالعزيز، وغيرهم.