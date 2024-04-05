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دراما المتحدة

مواعيد إعادة مسلسل إمبراطورية ميم على قناة dmc الحلقة 26

كتب:

هبة ياسر
02:59 م | الجمعة 05 أبريل 2024
إمبراطورية ميم

إمبراطورية ميم

الجمهور على موعد مع إعادة مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الـ 26 اليوم على قناة dmc لمعرفة إلى أين تذهب «مادي» مايان السيد بعد تركها لمنزل «مروان» نور النبوي، وذلك لشعورها أنها غير مرغوب فيها بالمنزل.

موعد إعادة مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الـ26 على قناة dmc

ويأتي موعد إعادة الحلقة الـ 26 من مسلسل إمبراطورية ميم على قناة dmc، الساعة 10:15 صباحًا، والساعة 6:05 مساءً على قناة dmc drama، والإعادة في تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل و3:30 صباحًا، وعلى منصة watch it تزامناً مع عرضها على قناة dmc الساعة 10:45 مساءً.

مسلسل إمبراطورية ميم على قناة dmc 

يأتي العرض الأول للحلقة من مسلسل إمبراطورية ميم على قناة dmc الساعة 10:45 مساءً، كما تعرض في الوقت ذاته على منصة watch it.

ويشارك في هذا المسلسل مجموعة كبيرة من الأبطال على رأسهم الفنان خالد النبوي في دور الأب «مختار أبو المجد»، ونجله نور النبوي في دور الأبن الأكبر «مروان» وغيرهم.

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