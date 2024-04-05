مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الـ26.. هل نجحت مايان السيد في خطتها؟

جاء في أحداث الحلقة الـ24 من مسلسل إمبراطورية ميم محاولة «مادي» مايان السيد، إقناع أبناء «مختار» خالد النبوي، ببيع المنزل، كما حاولت ان تزرع بينهما خلافات تهدد استقرارهم.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الـ26

وشهدت أحداث الحلقة الـ25 من مسلسل إمبراطورية ميم خلافاً كبيراً بين «مختار» وأبنائه وذلك بسبب المنزل وانقطاع الكهرباء والمياه عنهم بشكل مستمر، وذلك بعدما تحدثت معهم «مادي» واستطاعت ان تجعل الأجواء بينهما متوترة، ومن المقرر أن تكشف الحلقة الـ26 ما إذا نجحت «مادي» في التفرقة بين عائلة «مختار»؟

أحداث مسلسل إمبراطورية ميم

شهدت أحداث الحلقات السابقة من مسلسل إمبراطورية ميم خلافا بين «مادي» مايان السيد وصديقتها التي كانت تقيم معها، وذلك بسبب «مروان» نور النبوي، الذي كان يتردد على منزلها باستمرار، ما لفت أنظار الجيران ووجهوا لهم تحذيرا، وتسبب ذلك الخلاف في ترك «مادي» منزل صديقتها وذهابها إلى منزل «مروان» لتقيم معه هو وعائلته بضعة أيام حتى تجد منزلاً جديداً لها، ما جعل الأجواء بينهما في توتر، حيث انها أصبحت تنشر الفتنة بين أفراد المنزل.