بمكونات منزلية سهلة.. طريقة عمل السينابون بدون بيض في خطوات

مع انتهاء شهر رمضان المبارك، يحتار الكثيرون في إعداد وجبة الإفطار، لذلك تلجأ ربة المنزل إلى البحث عن طرق مختلف لتناول الإفطار بجانب كوب من الشاي أو اللبن الساخن، ومن ضمن هذه الطرق إعداد السينابون بدون بيض.

طريقة عمل السينابون بدون بيض

طريقة عمل السينابون بدون بيض، من المخبوزات الأكثر رواجًا بين العديد من الدول المختلفة، إذ تعتمد بشكل أساسي على حشو القرفة التي تعطيها نكهة لذيذة، ويمكن إعدادها بطريقة سريعة ومكونات سهلة، حسب وصفة الشيف نجلاء الشرشابي في برنامجها «على قد الإيد» الذي يُذاع على قناة «سي بي سي سفرة».

في خطوات سهلة وبسيطة، يمكن عمل السينابون بمكونات منزلية سهلة، في مدة لا تتجاوز تحضيرها 30 دقيقة، من خلال اتباع الخطوات الآتية:

مقادير عمل السينابون

3 أكواب دقيق.

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية.

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

رشة ملح.

فانيليا.

¼ كوب سكر.

لبن دافئ للعجن.

بينما مقادير حشو السينابون بدون بيض تكون من خلال 3 ملاعق كبيرة زبدة، ربع كوب سكر، 2 ملعقة كبيرة قرفة ناعمة، 2 ملعقة كبيرة كاكاو، ولابد من عدم زيادة السكريات داخل السينابون حتى يتم تناوله بجانب الشاي أو اللبن.

تحضير السينابون

وتأتي طريقة تحضير السينابون، من خلال خلط الزبدة والسكر والفانيليا في وعاء متوسط الحجم، ثم إضافة الدقيق والخميرة والبيكنج بودر والسكر والملح، وأخيرًا إضافة اللبن ويتم تقليب الخليط حتى الحصول على عجينة متماسكة، وفردها بالنشابة.

خلط الزبدة مع السكر والقرفة والكاكاو أولى خطوات تحضير حشو السينابون بدون بيض، ثم لف العجينة رول أو أسطوانة وتقطيعها ثم رصها في صينية، تُغطي العجينة وتركها لتختمر، ثم رص قطع السينابون في صينية واتركيها لتختمر مرة أخرى، وتوضع في الفرن حتى تمام النضج.