مفاجأة في علاقة المطربة بوسي وطليقها هشام ربيع.. هل تزوجا مرة أخرى؟

انتشرت أخبار عن عودة المطربة بوسي إلى طليقها مصفف الشعر هشام ربيع، وذكرت بعض الأنباء أنّ عقد قرانهما تمّ بالفعل، خاصة بعد الأزمة التي وقعت بينهما في بداية شهر رمضان بعد استضافة الإعلامية بسمة وهبة للمطربة بوسي واعترافها على الهواء أنها لا زالت تحبه.

حقيقة عودة بوسي لطليقها هشام ربيع

وأوضح مصفف الشعر هشام ربيع، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن ما تم تداوله عارٍ تمامًا من الصحة، نافيًا ذلك الأمر جملة وتفصيلا.

وأشار إلى أن ما يربطهما ليس سوى صداقة، وأن فكرة عودتهما مرة أخري كأزواج أمر مستحيل، لافتًا إلى أنه وقع سوء فهم بينهما بعد حلقة العرافة وتم تداركه، على أن يسود بينهما الاحترام ولا يضر أي طرف الأخر.

اعتراف بوسي بحبها لطليقها هشام ربيع

وكانت المطربة بوسي، وجهت رسالة لزوجها السابق هشام ربيع، خلال استضافتها في أولى حلقات برنامج العرافة بسمة وهبة، بالموسم الرمضاني الحالي، بأنها لا زالت تحبه، وأنها لم تقم بزيارته بالسجن وأثناء أزمته، لأنها تعاني من «فوبيا» منه، وهو ما جعل طليقها يقوم بالرد عليها بأنه الآن مع زوجته الأولى ويعيش معها حياة مستقرة مع أولاده.