مسلسل فراولة الحلقة 12.. نيللي كريم تتعرض لهجوم شديد من الجمهور

شهدت الحلقات الأولى من مسلسل فراولة الذي تشارك في بطولته نيللي كريم، ويدور في إطار كوميدي، أحداثًا شيقة جذبت عددًا كبيرًا من الجمهور لمتابعة باقي الحلقات، التي يتم عرضها على قناة DMC، وينتظر الجمهور عرض الحلقة 12 منه.

مسلسل فراولة الحلقة 12

وتعرض قناة DMC مسلسل فراولة الحلقة 12 بطولة نيللي كريم، الساعة الثامنة إلا ربع مساء، والساعة 1:45 ظهرًا، بالتزامن مع عرضها على منصة Watch It.

موعد إعادة الحلقة 12 من مسلسل فراولة

أما عن موعد إعادة الحلقة 12 من مسلسل فراولة بطولة نيللي كريم، يتم إعادة الحلقة على قناة dmc دراما، في تمام الساعة 5 صباحًا، والساعة 4:30 عصرًا.

وشهدت ملخص الحلقة 11 من المسلسل، ظهور نيللي كريم في برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، وخلال ظهورها بالبرنامج واجهت هجوما كبيرا من الجمهور لعدم اقتناعهم بطرق العلاج الروحي التي تقوم بها.

والهجوم الشديد الذي واجهته نيللي كريم، ازداد مع دخول أحد مرضى فراولة إلى مصحة للعلاج النفسي، بعد اتباع العلاج الروحي بدلا من الطبي.

كما تضمنت مشاهد الحلقة 11 من مسلسل فراولة، تلقى نيللي كريم اتصالًا من «مستر يانج»، لمقابلتها في أحد الفنادق لكي يعرّفها على خبير أثري يُدعى «غنّام»، حتى تدله على أماكن لمقابر فرعونية لبيعها لمتاحف عالمية، لكنها رفضت وأخبرته في حالة معرفتها بمكان مقبرة ستخبر أجهزة الأمن أولًا.