محمود مسلم ينعى أحمد فتحي سرور: رحل علّامة القانون صاحب القلب الطيب

نعى الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، وفاة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق.

محمود مسلم ينعى فتحي سرور بكلمات مؤثرة

وكتب الدكتور محمود مسلم، عبر صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك»: «رحل علامة القانون صاحب القلب الطيب، والوجه البشوش، ذكرياتي معه كثيرة جدًا لا تنتهي، وأشهد له بالكثير من العلم والإنسانية والكبرياء، للحق؛ ليس الكثير فحسب، بل الكثير جدًا».

وأضاف «مسلم»: «آخر مرة ألتقيته منذ أشهر في احتفال أصدقائه بعيد ميلاده التسعين.. وآخر مرة سمعت صوته قبل رمضان بأسابيع عبر هاتف نجله د.طارق، رحم الله الأستاذ الدكتور فتحي سرور، وألهم أهله وذويه وتلاميذه الصبر والسلوان، وللتاريخ، فقدت مصر رجلا مميزًا، لا يعز على خالقه، لكنه سيترك مكانته فارغة لسنوات طوال».