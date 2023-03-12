تحسن الحالة الصحية لـ فتحي سرور.. والسماح باستقبال أسرته

قال مصدر مقرب من الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، إن الحالة الصحية الخاصة به في تحسن من آثار الإرهاق الذي تعرض له أثناء تواجده بمحكمه النقض منذ نحو يومين ماضيين، وهو ما أدى إلى طلبه لإجراء فحوصات طبية له لدواعي الاطمئنان على صحته.

الحالة الصحية للدكتور أحمد فتحي سرور

وكشف المصدر لـ«الوطن» أن الفحوصات التي أجراها الدكتور فتحي سرور إجراء روتيني يفعله كل شهر ويتطلب أن يكون تحت الملاحظة بداخل العناية المركزة بحسب بتعبيره، موضحا أن الحالة الصحية لرئيس مجلس الشعب الأسبق في تحسن ملحوظ خاصة أنه بدأ في استقبال أسرته داخل المستشفى.

نفى المصدر تعرض فتحي سرور لغيبوبة وأنه تم نقله إلى المستشفى إثر أزمة صحية، بأحد المستشفيات الخاصة، بالقاهرة الجديدة بسبب دخوله في غيبوبة.

تحسن الحالة الصحية للدكتور فتحي سرور

وأوضح المصدر أن الدكتور فتحي سرور، لم يدخل في غيبوبة وعلى أثرها نقل إلى أحد المستشفيات الخاصة في القاهرة الجديدة، مشيرا إلى أن دخوله المستشفى يرجع إلى عمل فحوصات طبية.

وأشار المصدر إلى أن هذه الفحوصات التي أجراها الدكتور فتحي سرور تستدعي دخوله العناية المركزة وليس لحدوث غيبوبة كما تردد من أنباء غير دقيقة.