«القاهرة الإخبارية»: صفارات الإنذار تدوي في العاصمة الأوكرانية كييف كتب: منتصر سليمان 03:07 ص | السبت 06 أبريل 2024 كييف _ صورة أرشيفية أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، نبأ عاجل، بدوي صفارات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: القاهرة الإخبارية: صافرات الإنذار تدوي في العاصمة الأوكرانية كييف صافرات الإنذار تدوي في كييف وأوديسا بوتين: الهجوم الإرهابي في موسكو جزء من هجمات كييف على روسيا تضرر عدد من مباني كييف في قصف صاروخي «القاهرة الإخبارية»: هجوم صاروخي روسي على العاصمة الأوكرانية كييف كييف روسيا اوكرانيا الحرب الروسية الأوكرانية بقلم منتصر سليمان