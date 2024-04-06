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«القاهرة الإخبارية»: صفارات الإنذار تدوي في العاصمة الأوكرانية كييف 

كتب:

منتصر سليمان
03:07 ص | السبت 06 أبريل 2024
كييف _ صورة أرشيفية

كييف _ صورة أرشيفية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، نبأ عاجل، بدوي صفارات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف.

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