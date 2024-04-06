موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 27 على قناة ON اليوم.. مغامرة جديدة

يواصل أحمد مكي، خلال الحلقة 27 من مسلسل الكبير أوي 8، مغامر جديدة بعد فوز حزلقوم في مسابقة من سيربح نصف المليون، وإنقاذ العمودية.

موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 27 على قناة ON اليوم

ويُعرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 27 على قناة ON، العرض الأول الساعة 6:17 مساء، عقب أذان المغرب مباشرة، ويُعاد على نفس القناة في تمام الساعة 3 فجر اليوم التالي، ثم تعاد الحلقة للمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا، كما تعرض في التوقيت نفسه عبر منصة WATCH IT.

أحداث الحلقة 26 من مسلسل الكبير أوي 8

أحداث كوميدية كثيرة شهدتها الحلقة 26 من مسلسل الكبير أوي 8، وذلك خلال تواجد حزلقوم في برنامج من سيربح النصف مليون، حيث كان من المقرر أن يشارك فيه بوهان مع صديق الكبير علي النخلي العمودية في حالة الخسارة.