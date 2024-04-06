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دراما المتحدة

مي القاضي: مشهد القتل في «صيد العقارب» الأصعب بالمسلسل

كتب:

عمرو هلال
09:30 ص | السبت 06 أبريل 2024
الفنانة مي القاضي

الفنانة مي القاضي

 تحدثت الفنانة مي القاضي، عن كواليس تحضيرها لشخصية «ولاء» في مسلسل «صيد العقارب» والذي يعرض خلال الموسم الرمضاني الحالي، مشددة على أن شخصية «ولاء» في بداية العمل كانت سهلة جدًا، وهي فتاة تحصل على ما تطلبه وتريده ومرفهة ومدللة، منوهة بأن أول علاقة عاطفية لها انتهت بالفشل.

«ولاء» شخصية متسرعة

وأضافت «القاضي»، خلال لقائه مع الإعلاميتين يارا مجدي وسارة سراج، ببرنامج «حصاد الدراما»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن تعرضها للخيانة في منزلها ومع زوجة والدها كانت صدمة كبيرة للشخصية التي تقدمها خلال أحداث المسلسل، موضحة أن بها جانب من التسرع في اتخاذ القرارات وتصرفت في هذا الموقف بدون تفكير.

ونوهت بأن مشهد قتل زوجها بعد اكتشاف خيانته لها أصعب مشهد واجهته في المسلسل، لشعورها بالخوف من استخدام السكين، منوهة بأن مشاهد النيابة هي أفضل مشاهدها في المسلسل، وأنها كانت مليئة بالمشاعر وجعلتها تتفاعل مع الشخصية بشكل كبير.

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