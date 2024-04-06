مسلسل صيد العقارب الحلقة 27.. هل تنفذ غادة عبد الرازق وصية شقيقها؟

أحداث مؤثرة شهدتها الحلقة 26 من مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، الذي يُعرض عبر قناة CBC، أبرزها قتل شقيقها مصطفى ضرغام الذي اطمأنت على سلامته، وقبل أن تأخذه لتعيده إلى المنزل أطلق أحد الأشخاص النار عليه، وسقط غارقًا في دمائه ما جعل الصدمة تسيطر على الدكتورة عايدة، وطلبت الإسعاف في محاولة لإنقاذه.

أحداث مسلسل صيد العقارب

وفي حلقة أمس، أخبر مصطفى ضرغام، أثناء سقوطه على الأرض غارقا في دمائه، شقيقته الدكتورة عايدة «غادة عبد الرازق» بأن تحافظ على الجنين الذي في بطنها، وأبلغها بمدى حب زوجها ياسين لها، وطلب منها عدم تركه بمفرده.

وشهدت أحداث الحلقة 26 من مسلسل صيد العقارب، حديث الدكتورة عايدة مع عفاف زوجة أخيها المُتوفّى علي ضرغام، وأخبرتها بوفاة سامح الغول بسبب تعاطيه جرعة زائدة من المخدرات، وذهب مصطفى ضرغام إلى سميحة طليقة الحاج إسماعيل الغول، ليعزيها في وفاة ابنيها معتز وسامح.

وذهبت «عايدة» للطبيب، وأخبرها بأن الإجهاد سيكون سببًا في إجهاض حملها، وقدم لها بعض النصائح، ومنها الالتزام بالراحة التامة والابتعاد عن الشد العصبي والإرهاق، وأن تحصل على الأدوية التي كتبها لها.

وتدور أحداث مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبدالرازق، حول شخصية الدكتورة «عايدة» وتعمل في استخلاص السموم من العقارب، إذ تعيش حياة صعبة مليئة بالتحديات، وتواجه العديد من الصراعات في حياتها الشخصية والمهنية، وتشهد أحداث المسلسل مقتل شقيقها، ما أدى إلى بدأ الصراعات بين عائلتي «ضرغام» و«الغول»، لتُقرر عايدة الانتقام لموت شقيقها.

أبطال مسلسل صيد العقارب

ويشارك في مسلسل صيد العقارب عدد من الفنانين على رأسهم غادة عبد الرازق سيمون، رياض الخولي، محمد علي رزق، ميار الغيطي، أحمد ماهر، عماد صفوت، أحمد جمال سعيد، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من إخراج أحمد حسن وتأليف باهر دويدار.