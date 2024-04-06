مسلسل صيد العقارب الحلقة 26.. موقف جميل من مصطفى ضرغام قبل قتله

مراحل جديدة من الصراع يخوضها أبطال مسلسل صيد العقارب مع الجمهور، الذي اندمج مع الأحداث منذ بداية الحلقة الأولى، التي كشفت عن مهنة الدكتورة عايدة في صيد العقارب، وملامح من الصراع بين عائلة الحاج إسماعيل الغول والحاج حسن ضرغام، وهو ما ازدادت حدته وتطورت في الحلقة 26 بطولة الفنانة غادة عبد الرازق.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 26 بطولة غادة عبد الرازق

شهدت أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 26 بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، ذهاب مصطفى ضرغام إلى سميحة طليقة الحاج إسماعيل الغول، يُعزيها في وفاة ابنيها: معتز الذي قتلته زوجته ولاء ابنة الحاج إسماعيل الغول، وسامح الذي توفيَّ نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المخدرات، وعلى الرغم من غضب سميحة في البداية وظنها أن مصطفى ضرغام أتى ليشمت فيها، فأن الأخير استطاع احتوائها وتهدئة قلبها، من خلال سلامة نيته وغرضه الصادق في تعزيتها وتطييب خاطرها.

وشهدت نهاية أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 26، قتل مصطفى ضرغام في أثناء تواجد مع شقيقته الدكتورة عايدة، وهي الفنانة غادة عبد الرازق، وياسين زوج شقيقته، بعدما أطلق شخص مجهول النار عليه من فوق دراجة نارية وفر هاربًا ليقرر ياسين الذهاب وراءه بسيارته يحاول اللحاق به، بينما يسقط مصطفى ضرغام على الأرض غارقًا في دمائه وسط صراخ شقيقته الدكتورة عايدة.

ومن المقرر أن تشهد أحداث الحلقة القادمة من مسلسل صيد العقارب اشتعال الصراع بين عائلتي الغول وضرغام، لا سيما وأن الحلقة 26 شهدت في بدايتها حديث الحاج إسماعيل الغول في الهاتف مع شخص يُسمى زكريا، يسأله عما إذا كان جاهزًا لتنفيذ ما طلبه منه أم لا.

أحداث مسلسل صيد العقارب

وتدور أحداث مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبدالرازق حول «عايدة» المتخصصة في استخلاص السموم من العقارب، وتعيش حياة صعبة مليئة بالتحديات، وتواجه العديد من الصراعات في حياتها الشخصية والمهنية، وتبدأ أحداث المسلسل بمقتل شقيق «عايدة»، ما يُشعل الصراعات بين عائلتي «ضرغام» و«الغول»، وتُقرر عايدة الانتقام لموت شقيقها، وتبدأ رحلتها في عالم صيد العقارب.

أبطال مسلسل صيد العقارب

وإلى جانب غادة عبدالرازق، يشارك في مسلسل صيد العقارب عدد من النجوم، أبرزهم: سيمون، رياض الخولي، محمد علي رزق، ميار الغيطي، أحمد ماهر، عماد صفوت، أحمد جمال سعيد، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من إخراج أحمد حسن وتأليف باهر دويدار.