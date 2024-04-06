انتهت الحلقة 26 من مسلسل صيد العقارب، بطولة الفنانة غادة عبدالرازق في رمضان، على قتل مصطفى ضرغام على يد شخص مجهول أطلق عليه النار من فوق دراجته النارية وفر هاربًا؛ ما زاد من السؤال عن مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب على قناة CBC في رمضان 2024 الحلقة 27، لمعرفة ما ستشهده الأحداث.

مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب على قناة CBC

وزاد الاهتمام بمواعيد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 27، بعد أنّ تصاعدت حدة الصراع بين عائلة الحاج إسماعيل الغول وحسن ضرغام، بعد قتل مصطفى ضرغام أمام شقيقته الدكتورة عايدة، وهي الفنانة غادة عبد الرازق، على يد شخص مجهول، أطلق عليه النار من فوق دراجة نارية وفر هاربًا، ما يعني أن الحلقة القادمة من المسلسل ستشهد اشتعال الصراع مرة أخرى بين العائلتين، لا سيما وأن الحلقة 26 شهدت في بدايتها حديث الحاج إسماعيل الغول في الهاتف مع شخص يُسمى زكريا، يسأله عما إذا كان جاهزًا لتنفيذ ما طلبه منه أم لا.

وبينما يزداد البحث عن مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب على قناة CBC في رمضان 2024 الحلقة 27، يمكن توضيح أنّ قناة CBC كشفت في وقت سابق على «فيسبوك»، مواعيد عرض وإعادة مسلسل صيد العقارب طوال شهر رمضان الكريم.

مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 27

ويمكن لكل محبي الدراما الرمضانية، مشاهدة مسلسل صيد العقارب، الذي تلعب دور بطولته الفنانة غادة عبد الرازق على قناة CBC في رمضان 2024، الحلقة 27 اليوم السبت في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على أنّ تُعرض حلقة الإعادة يوم الأحد في تمام الساعة 2:45 صباحًا، والساعة 1:45 مساءً.