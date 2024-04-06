هشام ربيع يعود لمتابعة طليقته بوسي على مواقع التواصل.. ورد فعل الفنانة مفاجأة

خلافات كبيرة وتراشق بالكلمات بين الفنانة بوسي وطليقها هشام ربيع بعد ظهور الأولى مع الإعلامية بسمة وهبة وتصريحها بأنها لاتزال تحبه، ليخرج الأخير مؤكدًا أنه انفصل عنها ويعيش مع زوجته الأولى ووالدة أطفاله، وإن هذا هو القرار السليم ولا رجعة فيه.

هشام ربيع يعود لمتابعة بوسي من جديد

واستمر خلاف بوسي وهشام ربيع عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي لأيام، حيث كشف كل منهما عن روايته حول الآخر مدافعا عن نفسه، قبل أن يفاجئ رجل الأعمال، صاحب أشهر صالونات تصفيف شعر الرجال الجميع بأنه عاد لمتابعة زوجته السابقة الفنانة بوسي من جديد، ولم ترد بوسي على متابعة طليقها.

بوسي وهشام ربيع يتداركا الخلافات

وكان مصفف الشعر هشام ربيع، أكد في تصريحات لـ«الوطن»، أن الصداقة حاليًا هي ما تربطه بالفنانة بوسي ولا نية لعودتهما للزواج مُجددًا، خاصة بعدما تداركا الخلافات الأخيرة.