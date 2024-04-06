معلومات عن الفنان التشكيلي حازم المستكاوي بعد رحيله أمس

توفي الفنان التشكيلي حازم المستكاوي، مساء أمس، على إثر أزمة صحية طارئة، عن عمر يناهز 59 عاما، والفنان حازم المستكاوي أحد أهم النحاتين المعاصريين الذي اشتهر بأعماله المتفردة التي تعكس شغفه بجمالية فنون العمارة الإسلامية.

وحسب موقع قطاع الفنون التشكيلية، ولد حازم المستكاوي في بني سويف في 12 نوفمبر 1965.

دراسة ومناصب حازم المستكاوي

حصل على بكالوريوس كلية الفنون والتربية قسم تربية فنية تخصص نحت وتصميم جامعة المنيا 1986.

عضو نقابة الفنانين التشكيليين عضو أيضا بجماعة الكتاب والفنانين - أتيليه القاهرة.

شغل مدير متحف الفن الحديث (2002- 2003)

أقام العديد من المعارض الفردية وشارك في كثير من الفعاليات الفنية الجماعية، كما شارك في كثير من المعارض والفعاليات الدولية في مصر وخارجها، منها بينالى القاهرة الدولى الثالث عشر في 2019.

جوائز حازم المستكاوي

وحصل على عدد من الجوائز والتكريمات من بينها الجائزة الكبرى، جائزة تشجيعية (نحت) من صالون الشباب الرابع 1992، و(بينالى آسيا للفنون الدولى الثالث عشر ) داكا - بنجلاديش 2008.

وله مقتنيات خاصة لدى العديد من الأفراد فى مصر ، سويسرا، النمسا، ألمانيا ونيوزيلاندا، فضلاً عن عديد من المقتنيات الرسمية داخل مصر وفي عدد من الدول والمؤسسات.