مواعيد إعادة مسلسل إمبراطورية ميم على قناة dmc الحلقة الـ 27

ينتظر الجمهور موعد عرض الحلقة الـ27 من مسلسل إمبراطورية ميم على شبكة قنوات dmc لمتابعة الأحداث الجارية ومعرفة مصير «مختار» خالد النبوي بعد القبض عليه بالتهم المُلفقة إليه ومعرفة ما سيحدث مع عائلته وأبنائه.

موعد إعادة مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الـ27 على قناة dmc

ويأتي موعد إعادة الحلقة الـ 27 من مسلسل إمبراطورية ميم اليوم في الساعة 10:15 صباحًا على قناة dmc، والساعة 6:05 مساءً على قناة dmc drama، وتعرض الإعادة في تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل و3:30 صباحًا، وتذاع الحلقة على منصة watch it الإلكترونية بالتزامن مع عرضها على قناة dmc.

موعد عرض مسلسل إمبراطورية ميم

ويذاع العرض الأول للحلقة من مسلسل إمبراطورية ميم في تمام الساعة 10:45 مساءً على قناة dmc ومنصة watch it.

وتعتبر شبكة قنوات dmc وdmc drama من القنوات الناقلة لمسلسل إمبراطورية ميم بالإضافة إلى منصة watch it التي تُعرض الحلقة بالتزامن مع عرضها على قناة dmc الساعة 10:45 مساءً.