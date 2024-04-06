مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 27.. البحث عن محامي لإنقاذ خالد النبوي بعد القبض عليه

ضمن أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 27، بعد القبض على مختار أبو المجد الذي يجسد دوره الفنان خالد النبوي، بسبب اتهامه بالتزوير، أخبرت مديحة، التي تلعب دورها الفنانة نشوي مصطفي، نجله مروان، ويجسده الفنان نور خالد النبوي، بأن والده ألقي القبض عليه .

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 27

وقرر مروان خلال أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 27، البحث عن محامي كبير وصاحب خبرة، ليحضر مع والده التحقيقات، ويأخذ الإجراءات اللازمة لخروج مختار من القسم.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، من بطولة خالد النبوى، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.